Жители Калифорнии пожаловались на серийные нападения белок

Директор детского сада в ноябре написал письмо родителям своих подопечных, в котором рассказал об одной из таких атак, передает Lenta.ru со ссылкой на CBS SF Bay Area. Грызун пробрался в помещение учебного заведения, подбежал к учителю, взобрался по ней и укусил в плечо. После того, как преподаватель скинула белку, та побежала по коридору в другой класс, где куснула одного ребенка и прыгнула на плечо другого. В итоге животное выгнал из помещения охранник детского сада.

На место прибыли зоозащитники, которые нашли белку и выпустили на улицу. «Для белок это крайне необычное поведение», - отметила Лиза Блок, представитель организации Marin Humane Society. «Мы получили несколько сообщений о беличьих атаках. В Новато уже восемь пострадавших», - рассказала она.

Власти города сообщили, что в последние несколько недель зафиксирован всплеск подобных инцидентов. Они считают, что в агрессивном поведении белок виноваты люди, которые их кормят. В таком случае грызуны могут подумать, что все люди должны их кормить, и когда они не получают съестного, то становятся озлобленными.

В итоге выяснилось, что один из воспитанников детского сада подкармливал белку. Администрация дошкольного учреждения заверила родителей в том, что нападение белки является единичным случаем, и призвала детей не кормить грызунов. Пострадавший ребенок и учитель получили медицинскую помощь. Сведений о том, больно ли животное бешенством, пока нет.

Как пишет SFGate, специалисты советуют жителям уменьшить количество деревьев, растущих в непосредственной близости от их домов, закрыть места, где белки могут пролезть, а также избавиться от кормушек для птиц.