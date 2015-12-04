Оккупационная власть предложила крымчанам новое имя для детей - "Генератор"

Жителям оккупированного Крыма предлагают новое имя для детей «Генератор».

С такой инициативой на внеочередной сессии 4 декабря выступил так называемый "глава Госсовета Крыма" Владимир Константинов, сообщает Крым.Реалии.

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«Девочек называют Светами. В Госсовете возникло совершенно оригинальное предложение – мальчиков-то забыли, называть их Генераторами. Будет очень хорошее имя Генератор Иванович. Сокращенно Гера – совсем неплохо», – сказал Константинов.

Он отметил, что чрезвычайная ситуация в Крыму «породила не только проблемы и страдания, но и шутки своего периода».

«Я сам слышал от людей, когда они заговариваются в очередях: «Дайте 200 ватт колбасы», потому что сегодня в ваттах и мегаваттах в Крыму разбираются абсолютно все», – рассказал оккупант.

Дизель-генераторы сейчас в Крыму один из самых ходовых товаров из-за прекращения поставок электричества на полуостров с материковой Украины. Генераторы устанавливают владельцы магазинов, парикмахерских, различных контор и частных домов.

22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации. Крым обеспечивается электроэнергией, произведенный источниками крымской генерации и дизельными генераторами.

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Президент России Владимир Путин, прибывший вечером в среду, 2 декабря, в Крым, принял участие в церемонии запуска первой нитки энергомоста из Кубани в Крым.

МИД Украины выразило России протест относительно данного визита Путина на полуостров, в очередной раз отметив, что это временно оккупированная территория Украины.