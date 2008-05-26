Пациент психдиспансера полчаса регулировал движение на перекрестке

Переодевшийся постовым полицейским, пациент психдиспансера в течение получаса регулировал движение на перекрестке в одном из пригородов столицы Черногории Подгорицы, пока его «игру» не прервали настоящие полицейские.

Как передает Газета.ru, это произошло в воскресенье во второй половине дня. Прикинувшийся полицейским-регулировщиком, 36-летний мужчина вышел на один из городских перекрестков и начал активно регулировать при помощи рук и жезла дорожное движение.

По словам очевидцев, на нем были одета соответствующая полицейская униформа - рубашка, куртка и фуражка.

После получаса работы лжепостового на перекрестке появилась машина полиции. Испугавшись настоящих стражей правопорядка, мужчина скинул фуражку и бросился бежать, но тут же был сбит проезжавшим мимо автомобилем.

Пострадавшего срочно доставили в ближайший центр «скорой помощи», где ему диагностировали сотрясение мозга, а также незначительные телесные повреждения.

Вскоре выяснилось, что он находится на учете в местной психиатрической клинике, и за ним и ранее числились подобные выходки. Сам пострадавший объяснил свой поступок тем, что пытался осуществить давнишнюю мечту стать полицейским.