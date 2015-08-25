Китайские журналисты обнаружили чучело вместо российского пограничника

Один из репортёров заметил, что на пограничной вышке с российской стороны установлено чучело, одетое в форму часового, передает tjournal.

Также издание отметило, что безлюдный берег на российской стороне реки контрастирует с китайским, где строительство моста Нижнеленинское — Тунцзян между Россией и Китаем завершено на 60%.

Информация о том, что вместо пограничников на некоторых участках российской границы установлены чучела, появляется в СМИ не впервые. Например, в 2012 году большой резонанс в сети вызвало высказывание актёра Александра Михайлова, заявившего, что на границе с Китаем в Забайкалье стоит «огромное количество муляжей».

По словам официального представителя Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, «забайкальских пограничников весьма удивило неожиданное заявление российского актёра».