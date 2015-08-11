В Раде предлагают "восстановить историческую справедливость" и переименовать копейку на рубль

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Аппарате парламента, сообщает официальный сайт БПП.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады, однако его автор прокомментировал свою инициативу на официальной странице "Блока Петра Порошенко", сообщает BBC Украина.

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По словам Мусия, историческим названием меньшей части гривны - денежной единицы времен Киевской Руси - был именно "рубль", а не "копейка".

Поэтому, продолжает он, введение наименования рубль в качестве меньшей части денежной единицы современной Украины - гривны - "восстановит историческую справедливость".