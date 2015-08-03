Марокканец погиб при попытке перебраться в Испанию в чемодане

Как сообщает Би-би-си, перевезти 27-летнего марокканца через границу пытался его старший брат. Он погрузил чемодан в багажник автомобиля и направился на паром.

Читайте такжеМигранты снова штурмовали тоннель под Ла-Маншем

Судно следовало из Мелильи (испанская территория на северо-западе Африки) в город Альмерию на юге Испании. В ходе путешествия, которое длилось 5 часов, мужчина заметил, что его младший брат перестал дышать.

После того как чемодан открыли, привести молодого человека в чувство уже не удалось.

Старшему брату погибшего грозит восьмилетний срок за непреднамеренное убийство.

Как напоминает Lenta.ru, в мае 2015 года произошел аналогичный инцидент. Тогда испанские пограничники с помощью рентгена нашли в чемодане восьмилетнего мальчика, которого пытались провезти в Испанию, чтобы он воссоединился с родителями. В июне он встретился с матерью и отцом, которого обвиняют в попытке незаконной транспортировки человека через границу.