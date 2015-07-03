В Норвегии 92-летняя женщина сбежала к бойфренду из дома престарелых

Персонал заведения хватился пациентки, обнаружив ее ходунки на парковке у клиники. Руководство обратилось в полицию. Однако поиски были прекращены, когда выяснилось, что норвежка покинула дом престарелых ради отпуска с любимым.

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Пара уехала на машине в Стокгольм, чтобы провести несколько дней в квартире мужчины, передает Lenta.ru по информации The Local.

Это действительно очень трогательная любовная история», — отметила управляющая клиникой Янка Хольстад. По ее словам, беглянка не сделала ничего противозаконного, но встревожила персонал, поскольку не предупредила о своем отъезде.

Хольстад также сообщила, что пациентка провела в доме бойфренда десять дней и в скором времени планирует вернуться в дом престарелых.