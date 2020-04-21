Марафон на карантине: киевлянка решила совершить забег на 42 километра вокруг своего дома (видео)

Татьяна стремится собрать 1 миллион гривень и передать их на приобретение защитных костюмов для украинских медиков.

Киевлянка Татьяна Гринева в условиях карантина решила пробежать классическую дистанцию в 42 километра вокруг своего загородного дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Татьяна – не профессиональная спортсменка, но, несмотря на это, за последний год она 12 раз пробежала марафонскую дистанцию во многих городах мира. И сейчас, чтобы в очередной раз преодолеть дистанцию, ей осталось оббежать свой дом 250 раз.

На этот марафон Татьяну вдохновили такие же одиночные забеги людей разного возраста во многих уголках мира. Забег Татьяны имеет благотворительную цель – собрать 1 миллион гривень и передать их на приобретение защитных костюмов для украинских медиков.

Как сообщал УНИАН, в Украине и других городах мира в связи с пандемией коронавируса введены строгие карантинные ограничения. Министерство здравоохранения Украины, в частности, будет предлагать правительству продлить карантинные мероприятия и после 24 апреля – до 12 мая.