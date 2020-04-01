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Немецкий политик специально заразился коронавирусом, чтобы проводить карантин с девушкой

18:42, 01 апреля 2020
Курьёзы
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REUTERS

Берлинский муниципальный политик, глава центрального района Митте Штефан фон Дассель из партии "зеленых" признался, что осознанно пошел на риск заразиться коронавирусом, чтобы не оставлять свою девушку наедине с болезнью.

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По его словам, пару недель назад она вернулась из Швейцарии, плохо себя почувствовала, тест на коронавирус был позитивный. "Я должен был решить, оставить свою девушку в одиночестве или тоже заразиться", - объясняет он. Политик выбрал второе, передает DW.

Как сообщается, первые симптомы у Штефана появились уже через три дня - кашель, ломило тело, температура, головная боль, боль в легких. "Теперь у меня гораздо больше уважения к этой болезни, я понимаю, что для менее здоровых людей она может быть опасной для жизни", - говорит он. Политик самоизолировался, но работать, впрочем, не перестал - управляет районом из своей квартиры.

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