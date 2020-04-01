Немецкий политик специально заразился коронавирусом, чтобы проводить карантин с девушкой

"Я должен был решить, оставить свою девушку в одиночестве или тоже заразиться". Чиновник выбрал второе.

Берлинский муниципальный политик, глава центрального района Митте Штефан фон Дассель из партии "зеленых" признался, что осознанно пошел на риск заразиться коронавирусом, чтобы не оставлять свою девушку наедине с болезнью.

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По его словам, пару недель назад она вернулась из Швейцарии, плохо себя почувствовала, тест на коронавирус был позитивный. "Я должен был решить, оставить свою девушку в одиночестве или тоже заразиться", - объясняет он. Политик выбрал второе, передает DW.

Как сообщается, первые симптомы у Штефана появились уже через три дня - кашель, ломило тело, температура, головная боль, боль в легких. "Теперь у меня гораздо больше уважения к этой болезни, я понимаю, что для менее здоровых людей она может быть опасной для жизни", - говорит он. Политик самоизолировался, но работать, впрочем, не перестал - управляет районом из своей квартиры.

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