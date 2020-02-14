Министр юстиции опубликовал интимную переписку с женой (фото)

Денис Малюська обменялся через мессенджер воздушными поцелуями с женой Людмилой Рябчинской.

Министр юстиции Денис Малюська в День святого Валентина опубликовал интимную переписку с женой Людмилой Рябчинской, которая является заместителем министра цифровой трансформации.

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Скриншот из переписки он опубликовал на своей странице в Facebook.

На фото Малюська шлет воздушный поцелуй супруге из салона самолета. Она отвечает ему соответствующим поцелуем из рабочего кабинета. Интересно, что что Рябчинская записана в мессенджере у министра как "Умничка".

Малюська прокомментировал скриншот с юмором:

"Именно так выглядит и этим ограничиваются празднования дня святого Валентина в браке с чиновником".

Как сообщал УНИАН, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан запостил в Facebook фотожабу со своим изображением на фоне красных сердечек и с загадочной подписью.