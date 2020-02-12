Пес пограничников научился отвечать на лозунг “Слава Украине”: видео

Собака громко лает в ответ на патриотическую кричалку.

Украинские пограничники, работающие на админгранице с оккупированным Крымом, научили своего служебного пса отвечать на лозунг “Слава Украине”.

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Видео с четвероногим помощником пограничников по кличке Лед опубликовано в Facebook МВД Украины.

На видео можно видеть, как человек в форме обращается к собаке с лозунгом “Слава Украине” и отдает честь. Пес, в свою очередь, становится на задние лапы и громко лает в ответ.

Ранее сообщалось, что из кинологического центра в Львове сбежал служебный пес.