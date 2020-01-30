Батон и медалька: оккупантов в Крыму высмеяли за "подарок" ветеранам (фото)

Пользователей сети также возмутило, что к ветеранам местные "чиновницы" пришли в дорогих шубах.

В аннексированном Россией Крыму оккупационные власти дарили ветеранам Второй мировой войны батон и медаль. В сети высмеяли «щедрый» подарок оккупационных «властей».

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Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.ru.

"В Крыму чиновницы в роскошных шубах опозорились подачкой блокадникам. Дамы пришли поздравить ветеранов, но не угадали с подарками, те оказались весьма странными - белый батон, который чиновницы назвали "символическим хлебом", и медаль. А что... бюджетненько так получилось", - написали в сети.

Пользователей сети также возмутило, что к ветеранам чиновницы пришли в дорогих шубах.

"Самое интересное, что в квартирах стариков дамы не снимали роскошные шубы: то ли постеснялись, то ли слишком спешили", - отметили в интернете.

Как сообщал УНИАН, в России ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая власти подарили ветеранам дешевый продуктовый набор, бутылку водки и открытку от президента Владимира Путина.