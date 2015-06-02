В Марокко требуют отставки министра из-за концерта Дженнифер Лопес

Пресс-секретарь правительства Мустафа Эль Халфи назвал выступление "неприемлемым оскорблением народа и нации". Однако министр информации Мустафа Халфи отказался покинуть свой пост, сообщает Русская служба Би-би-си.

Шоу, на котором присутствовали более 100 тысяч человек, транслировалось на национальном телевидении. Певица выступала в своей привычной манере, демонстрируя откровенные наряды.

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Сама Дженнифер Лопес никак не прокомментировала эту ситуацию, а только поблагодарила публику за внимание в своем Instagram.