В Марокко требуют отставки министра из-за концерта Дженнифер Лопес
23:42, 02 июня 2015Курьёзы
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Члены парламента Марокко потребовали отставки министра информации страны из-за вызвавшего волну негодования выступления американской певицы Дженнифер Лопес.
В Марокко требуют отставки министра из-за концерта Дженнифер Лопес / starsvip.ru
Пресс-секретарь правительства Мустафа Эль Халфи назвал выступление "неприемлемым оскорблением народа и нации". Однако министр информации Мустафа Халфи отказался покинуть свой пост, сообщает Русская служба Би-би-си.
Шоу, на котором присутствовали более 100 тысяч человек, транслировалось на национальном телевидении. Певица выступала в своей привычной манере, демонстрируя откровенные наряды.
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Сама Дженнифер Лопес никак не прокомментировала эту ситуацию, а только поблагодарила публику за внимание в своем Instagram.
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