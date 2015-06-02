В России заключенного досрочно освободили через месяц после смерти

Как сообщает правозащитная организация Зона права, суд первой инстанции неправомерно отказал заключенному в освобождении.

При этом сам вышестоящий суд в 2013 году также отказывал больному раком в освобождении по причине, что «смертельная болезнь заявителя не является безусловным основанием освобождения от наказания».

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Районная судья посчитала, что «Владимир Климов представляет опасность для общества, не достиг той степени, позволяющей суду сделать вывод о его исправлении».

На момент судебной тяжбы мужчина уже был прикован к инвалидному креслу. Множественные метастазы поразили легкие, лимфоузлы, правый надпочечник и головной мозг больного. Он с трудом говорил, страдал потерей памяти и сознания. Голова ракового больного от метастаз раздулась как шар.

Спустя три недели после отказа судом в освобождении осужденный скончался в медсанчасти № 75 ФСИН России по Забайкальскому краю.