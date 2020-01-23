В "Симпсонах" нашли предсказание смертельного коронавируса

В одной из серий под названием "Оковы Мардж" вирус попадает в США через посылку из Японии.

В анимационном сериале Симпсоны нашли предсказание о смертельном коронавирусе из Китая.

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На соответствующий эпизод обратили внимание пользователи Twitter.

В одной из серий под названием «Оковы Мардж» вирус попадает в США через посылку, которая приходит в Спрингфилд из Японии. Эпизод впервые был показан в мае 1993 года.

"Симпсоны, что, снова предсказали вспышку смертельного вируса?" – задал вопрос юзер @meggitt95.

Not quite accurate but did the Simpsons once again predict that there was gonna be a deadly virus outbreak? #coronaviruspic.twitter.com/sc7KDbjAqH — Luke Meggitt (@meggitt95) January 20, 2020

Напомним, культовый мультсериал начал выходить еще в 1989 году. За это время он получил 33 премии "Эмми", 34 премии "Энни", приз зрительских симпатий в 2016 году и был номинирован на "Оскар" в 2012 году.

Стоит отметить, что "Симпсоны" не раз предсказывали будущее. К примеру, в 2000 году "Симпсоны" предсказали президентство Дональда Трампа.