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В "Симпсонах" нашли предсказание смертельного коронавируса

19:34, 23 января 2020
Курьёзы
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Эпизод впервые был показан в мае 1993 года / скриншот из мультфильма

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На соответствующий эпизод обратили внимание пользователи Twitter.

В одной из серий под названием «Оковы Мардж» вирус попадает в США через посылку, которая приходит в Спрингфилд из Японии. Эпизод впервые был показан в мае 1993 года.

"Симпсоны, что, снова предсказали вспышку смертельного вируса?" – задал вопрос юзер @meggitt95.

Напомним, культовый мультсериал начал выходить еще в 1989 году. За это время он получил 33 премии "Эмми", 34 премии "Энни", приз зрительских симпатий в 2016 году и был номинирован на "Оскар" в 2012 году.

Стоит отметить, что "Симпсоны" не раз предсказывали будущее. К примеру, в 2000 году "Симпсоны" предсказали президентство Дональда Трампа.

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