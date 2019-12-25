В американском городе снимут 57-летний запрет на игру в снежки

Поправки в закон уже одобрил один из комитетов администрации города.

Власти города Уосо в американском штате Висконсин планируют снять запрет на игру в снежки, который действует с 1962 года.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также"И вас вылечим": в Японии открыли "больницу" для мягких игрушек (фото)«В Уосо проголосовали за внесение поправок в постановление 1962 года, которое запрещает запуск снарядов, в том числе снежков, в пределах города», – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники снежных боев десятилетиями рисковали получить штраф в размере 114 долларов – закон, благодаря которому Уосо удостоился звания «худший город в Америке».

Однако, за последние 15 лет штраф по этой статье выписывался всего десять раз, и лишь в двух случаях речь действительно шла о снежках, когда, по словам полицейских, хулиганы кидали их в проезжающие машины.

На прошлой неделе городской комитет общественной безопасности проголосовал за исключение слова «снежки» из местного закона, но сохранил формулировку «метание снарядов». Подобное решение было принято из-за опасения, что кто-то все-таки захочет бросить что-то в проезжающие машины, а подобная формулировка поможет не допустить этого.

Поправки в закон уже одобрил один из комитетов администрации Уосо. Голосование в городском совете должно состояться в ближайшее время.

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