Американка случайно закрыла медведя в авто (видео)
15:30, 19 декабря 2019Курьёзы
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Замкнутое животное пришлось спасать мужу героини, поскольку автоматические двери с первого раза не сработали.
В Северной Каролине (США) американка закрыла в своем автомобиле бурого медведя.
Об этом пишет Euronews.
Медведь самостоятельно открыл дверь легковушки. По словам женщины, она не увидела внутри животного и закрыла транспорт.
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Замкнутое животное пришлось спасать мужу героини, поскольку автоматические двери с первого раза не сработали. Но медведь не растерялся, разбил окно и выбежал на волю.
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