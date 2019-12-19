Американка случайно закрыла медведя в авто (видео)

Замкнутое животное пришлось спасать мужу героини, поскольку автоматические двери с первого раза не сработали.

В Северной Каролине (США) американка закрыла в своем автомобиле бурого медведя.

Об этом пишет Euronews.

Медведь самостоятельно открыл дверь легковушки. По словам женщины, она не увидела внутри животного и закрыла транспорт.

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Замкнутое животное пришлось спасать мужу героини, поскольку автоматические двери с первого раза не сработали. Но медведь не растерялся, разбил окно и выбежал на волю.

Как сообщал УНИАН, 54-летний Йон Гопсилл из графства Сомерсет (Великобритания) во время выгула домашних любимцев наткнулся на уцелевший скелет ихтиозавра юрского периода.