Британец выгуливал собак и нашел скелет динозавра

Британец споткнулся на часть окаменелостей на побережье городка. Скелет длиной 1,6 метра был без черепа.

54-летний Йон Гопсилл из графства Сомерсет (Великобритания) во время выгула домашних любимцев наткнулся на уцелевший скелет ихтиозавра юрского периода.

Об этом сообщает The Mirror.

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Британец споткнулся на часть окаменелостей на побережье городка. Скелет длиной 1,6 метра был без черепа.

Палеонтолог-любитель Гопсилл считает, что скелет принадлежит ихтиозавру – похожему на морскую свинью млекопитающему, который жил в юрскую эпоху.

Британец сообщил о находке в местные научные организации, но пока не получил ответа. По словам мужчины, раньше в этой местности он уже находил аммонитов.

Как сообщал УНИАН, житель английского города Сомертон был женат восемь раз и собирался сыграть девятую свадьбу, но в последний момент передумал.