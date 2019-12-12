Как кукла Bratz: австралийка-трансгендер потребовала вставить грудные импланты в голову

Импланты нужны для того, чтобы не заморачиваться с укладкой волос.

Женщина-трансгендер Джолин Доусон обратилась к хирургам с просьбой вставить ей в голову два грудных импланта и сделать семь ринопластик, чтобы быть похожей на куклу из серии Bratz.

Об этом сообщает ТСН.

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Доусон жила с именем Джозеф до 19 лет, пока не сменила пол. Она вспоминает, что смотрела с дедушкой “Спасатели Малибу" и представляла себя в роли Памелы Андерсон. Тогда она поняла, что родилась в чужом теле, и решила сменить пол. Она перенесла заместительную гормональную терапию и около 15 операций. На это она потратила 200 тысяч австралийских долларов.

Сейчас образец красоты у Джолин изменился. Она обратилась к врачам с просьбой вставить импланты в голову и сделать миниатюрный нос, чтобы стать более похожей на куклу. Импланты нужны для того, чтобы не заморачиваться с укладкой волос.

Врачи же отметили, что на кукол равняться не стоит. И форма носа, которую хочет достичь Доусон, крайне опасна для ее здоровья и может затруднить дыхание. Импланты же в голове могут привести к смерти пациентки. Однако Доусон последствия операции не пугают.