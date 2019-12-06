Приклеенный к стене банан продали за $120 тысяч
17:18, 06 декабря 2019Курьёзы
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Он является частью художественной инсталляции.
Цена третьего банана выросла до $150 тысяч / фото CBS Miami
Инсталляция итальянского художника Маурицио Кателана на ярмарке Art Basel Miami Beach была продана за $120 тыс., сообщает Sky News.
Работа «Комедиант» была представлена в двух экземплярах, эту цену заплатили за каждый из них, а цена третьего банана выросла до $150 тыс.
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«Банан означает множество вещей — это символ глобальной торговли, двусмысленности, и классический инструмент юмора», — говорят представители ярмарки.
Ранее Кателлан создал другую знаменитую «хулиганскую» работу — золотой унитаз, который в 2019 году был украден с экспозиции.
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