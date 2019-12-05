Хоккеист на матче взялся за паяльную лампу, чтобы избавиться от наклейки на шлеме (видео)
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин использовал паяльную лампу прямо во время матча с «Лос-Анджелес Кингз».
Читайте такжеВ Канаде участники массового ДТП сыграли в хоккей прямо на дороге (видео)Об этом в микроблоге Twitter сообщает «Washington Capitals».
На размещенном ролике видно, как спортсмен сел на лавку и как ни в чем не бывало начал паять и возиться со своим шлемом.
Эта картина впечатлила некоторых американских зрителей – те стали шутить, что на самом деле это «русская машина чинит саму себя».
Как объяснил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир, Овечкин просто пытался убрать наклейку с визора шлема, которая «сводила его с ума».
stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019
Ранее УНИАН сообщал, как японец сделал 24 тысячи звонков в телефонную компанию и его за это арестовали.