Хоккеист на матче взялся за паяльную лампу, чтобы избавиться от наклейки на шлеме (видео)

Наклейка "сводила с ума" спортсмена.

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин использовал паяльную лампу прямо во время матча с «Лос-Анджелес Кингз».

Читайте такжеВ Канаде участники массового ДТП сыграли в хоккей прямо на дороге (видео)Об этом в микроблоге Twitter сообщает «Washington Capitals».

На размещенном ролике видно, как спортсмен сел на лавку и как ни в чем не бывало начал паять и возиться со своим шлемом.

Эта картина впечатлила некоторых американских зрителей – те стали шутить, что на самом деле это «русская машина чинит саму себя».

Как объяснил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир, Овечкин просто пытался убрать наклейку с визора шлема, которая «сводила его с ума».

stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019

Ранее УНИАН сообщал, как японец сделал 24 тысячи звонков в телефонную компанию и его за это арестовали.