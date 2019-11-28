Сеть растрогало видео с котом, которого хозяин искал семь лет

Когда мужчина открыл бокс и увидел внутри кота, он расплакался.

Убитый горем Роберт из Калифорнии потерял своего кота Чебона, но не потерял веру и нашел его семь лет спустя.

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Позже мужчина переехал в Огайо. А в 2019 году бабушка из Калифорнии, где некогда жил Роберт, заметила на улице бездомного кота и решила отнести его в ветеринарную клинику, пишет The DoDo.

В клинике животное просканировали на наличие микрочипа, "всплыло" имя его хозяина - Роберта.

Мужчине сообщили о том, что его кота нашли, однако тот от волнения не мог в это поверить. Он приехал в приют, где ему показали пушистика в отдельной комнате. Тот ждал хозяина в картонной коробке.

Когда мужчина открыл бокс и увидел внутри кота, он расплакался, ведь это действительно был его Чебон.

Ранее пропавший в Портленде кот Саша через пять лет был найден в 1200 милях (1930 км) от места исчезновения, в Нью-Мексико.