Накрыло с головой: в Мексике мощная волна смыла девушку во время фотосессии (видео)

Волна свалила туристку с ног, однако ей удалось подняться.

В Мексике неосторожную туристку из США накрыло мощной волной у скал в момент, когда женщина позировала во время съемки.

Об этом сообщает Mirror, опубликовав видео инцидента.

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История произошла на пляже в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукаса, самой южной части полуострова Баха Калифорния. Известно, что пострадавшую зовут Николь Бутин, она приехала в Мексику из Бостона вместе с подругой.

На кадрах видно, что туристка стоит возле скалы на фоне океана, позируя для фото. Она поворачивается спиной к воде и позирует для красивого кадра. Однако в этот момент мощная волна налетает на девушку, полностью ее накрывая. За кадром слышны крики: "О боже!".

Волна свалила американку с ног, но, к счастью, она сумела подняться.

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