Неудачное ограбление: в США вор нарвался на 82-летнюю тяжелоатлетку (видео)

Грабитель пробрался в дом старушки и сразу же получил хорошего пинка.

В Соединенных Штатах Америки 82-летняя бабушка побила вора, который залез в ее дом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеМуж сбежал от жены после выигрыша в лотереюОтмечается, что старушка живет одна. Вечером неизвестный мужчина позвонил в дверь к одинокой хозяйке и попросил вызвать «скорую», а затем пробрался внутрь. И сразу же получил хорошего пинка. Бабушка налила ему в глаза шампунь и дубасила метлой, пока не приехали копы.

Оказалось, что женщина много лет занимается тяжелой атлетикой. Она легко поднимает 100-килограммовую штангу и может за себя постоять в любой ситуации.

Горе-грабителя пришлось везти в больницу, и только оттуда он отправится в полицейский участок.

Ранее УНИАН сообщал, как в США незнакомец пробрался в чужой дом и голышом пел на кухне.