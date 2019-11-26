Неудачное ограбление: в США вор нарвался на 82-летнюю тяжелоатлетку (видео)
13:38, 26 ноября 2019Курьёзы
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Грабитель пробрался в дом старушки и сразу же получил хорошего пинка.
В США 82-летняя бабушка побила вора, который залез в ее дом
В Соединенных Штатах Америки 82-летняя бабушка побила вора, который залез в ее дом.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеМуж сбежал от жены после выигрыша в лотереюОтмечается, что старушка живет одна. Вечером неизвестный мужчина позвонил в дверь к одинокой хозяйке и попросил вызвать «скорую», а затем пробрался внутрь. И сразу же получил хорошего пинка. Бабушка налила ему в глаза шампунь и дубасила метлой, пока не приехали копы.
Оказалось, что женщина много лет занимается тяжелой атлетикой. Она легко поднимает 100-килограммовую штангу и может за себя постоять в любой ситуации.
Горе-грабителя пришлось везти в больницу, и только оттуда он отправится в полицейский участок.
Ранее УНИАН сообщал, как в США незнакомец пробрался в чужой дом и голышом пел на кухне.
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