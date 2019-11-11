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В воздух поднялся революционный самолет Celera 500L – СМИ

14:59, 11 ноября 2019
Наука и IT
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Пилотировать машину сможет один человек / фото: theDrive

Об этом сообщает издание The Drive, передает Naked Science.

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Информация о том, что новый самолет заметили над Калифорнией, появилась в начале прошлой недели, однако компания-разработчик никак не прокомментировала слухи.

Самолет имеет толкающий винт, который не нашел широкого распространения в авиации. Пилотировать машину сможет один человек, взлетать она способна с любого аэродрома. Эксперты полагают, что Celera 500L сможет достигать скорости примерно 820 километров в час.

Отличительной особенностью нового самолета должен стать очень низкий расход топлива. По показателям экономичности самолет Celera 500L уже успели окрестить «потенциально революционной».

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки компания Kitty Hawk представила новый электрический самолет Heaviside (HVSD), который способен осуществлять вертикальный взлет.

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Теги: #самолет