Осторожно, слишком мило: забавные белочки из киевского парка снова позировали на камеру (фоторепортаж)

Ранее рыженькие жители Киева уже попадали под объектив фотокорреспондента УНИАН, и каждый раз вызывали немалый ажиотаж среди наших читателей.

Забавные белочки, которые живут в одном из киевских парков, уже в который раз дают мастер-класс по сезонному фотопозированию. На этот раз осенью.

Читайте такжеМимиметр зашкаливает: составлен список самых милых животных планеты (видео)

Эти маленькие пушистые зверьки, похоже, никого не оставляют равнодушным. Кажется, будто они и в самом деле охотно позируют фотографам, особенно когда погода солнечная. А результаты таких фотосессий "дадут фору" любому профессиональному инстаграмеру.

Отметим, ранее рыженькие жители Киева уже неоднократно попадали под объектив фотокорреспондента УНИАН, и каждый раз репортажи со столичными белочками вызвали немалый ажиотаж среди наших читателей.

Например, осенью этого года.

А также зимой.