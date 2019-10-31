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Осторожно, слишком мило: забавные белочки из киевского парка снова позировали на камеру (фоторепортаж)

18:38, 31 октября 2019
Курьёзы
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Забавные белочки, которые живут в одном из киевских парков, уже в который раз дают мастер-класс по сезонному фотопозированию. На этот раз осенью.

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Эти маленькие пушистые зверьки, похоже, никого не оставляют равнодушным. Кажется, будто они и в самом деле охотно позируют фотографам, особенно когда погода солнечная. А результаты таких фотосессий "дадут фору" любому профессиональному инстаграмеру.

Отметим, ранее рыженькие жители Киева уже неоднократно попадали под объектив фотокорреспондента УНИАН, и каждый раз репортажи со столичными белочками вызвали немалый ажиотаж среди наших читателей.

Например, осенью этого года.

А также зимой.

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Теги: #белка#мимимипогода в Киеве