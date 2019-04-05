Забавная белочка из киевского парка дала мастер-класс по весеннему позированию (фоторепортаж)

Это уже не первый раз, когда маленькие рыженькие жители столичного парка попадают под объектив фотографа УНИАН.

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