Забавная белочка из киевского парка дала мастер-класс по весеннему позированию (фоторепортаж)
14:39, 05 апреля 2019Курьёзы
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Это уже не первый раз, когда маленькие рыженькие жители столичного парка попадают под объектив фотографа УНИАН.
Забавная белочка, которая живет в одном из киевских парков, может дать мастер-класс по фотопозированию любому инстаграмеру.
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Кажется, будто зверек охотно позировал фотографу и наслаждался весенним солнышком.
Кстати, это уже не первый раз, когда маленькие рыженькие жители столичного парка попадают под объектив фотографа УНИАН.
Так, зимняя фотосессия маленького пушистого зверька из киевского парка очень растрогала читателей УНИАН и всю нашу редакцию.
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