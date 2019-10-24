В США крыс научили управлять маленькими авто (видео)
21:35, 24 октября 2019Курьёзы
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Сначала грызуны проходили подготовку - бегали по лабиринтам и учились нажимать на кнопки.
В США крыс научили управлять маленькими авто.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сначала грызуны проходили подготовку - бегали по лабиринтам и учились нажимать на кнопки. Следующим уровнем стало обучение в крысиной автошколе. Крысы быстро освоили транспортное средство, научились набирать скорость и поворачивать вправо и влево - как того требовал их маршрут.
Управлять машинкой можно было при помощи трех проводков. Если нажать на один - она едет, два других поворачивали влево и вправо.
В конце крыс ожидала награда - зерно.
У США пацюків навчили кермувати маленькими авто
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