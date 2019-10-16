"Какой-то змей": Кернес высказался о депутате, который не поддержал переименование станции метро (видео)
Городской совет Харькова сегодня, 16 октября, переименовал одну из городских станций метро. Так, станция метро "Московский проспект" получила название "Турбоатом".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Станцию метро переименовали в честь местного предприятия, выпускающего турбины.
За это проголосовали 68 депутатов - все, кроме одного депутата, который воздержался. И это крайне не понравилось городскому председателю Геннадию Кернесу, известному своими неоднозначными высказываниями. Депутата, который пошел против всех, он назвал "змеем".
"Снова Черняк. Какой-то змей б***ь, - сказал Кернес в адрес депутата.
Как сообщал УНИАН, ранее Харьковский городской председатель Геннадий Кернес заявил, что с предложением о переименовании станции метро в горсовет обратился коллектив завода "Турбоатом".