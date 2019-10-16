"Какой-то змей": Кернес высказался о депутате, который не поддержал переименование станции метро (видео)

Городской председатель Харькова не одобрил выбор депутата.

Городской совет Харькова сегодня, 16 октября, переименовал одну из городских станций метро. Так, станция метро "Московский проспект" получила название "Турбоатом".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Станцию метро переименовали в честь местного предприятия, выпускающего турбины.

За это проголосовали 68 депутатов - все, кроме одного депутата, который воздержался. И это крайне не понравилось городскому председателю Геннадию Кернесу, известному своими неоднозначными высказываниями. Депутата, который пошел против всех, он назвал "змеем".

"Снова Черняк. Какой-то змей б***ь, - сказал Кернес в адрес депутата.

Как сообщал УНИАН, ранее Харьковский городской председатель Геннадий Кернес заявил, что с предложением о переименовании станции метро в горсовет обратился коллектив завода "Турбоатом".