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В Харькове могут переименовать станцию метро «Московский проспект»

14:50, 10 октября 2019
Транспорт
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В Харькове могут переименовать станцию метро / фото metro.kharkov.ua

Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, пишет Медиапорт.

«Лично я поддерживаю», - говорится в официальном Telegram Кернеса.

Рассмотреть вопрос должны депутаты Харьковского городского совета на сессии 16 октября.

То, что предложение предприятия поддержат, Кернес не имеет сомнений: «Станция метро Московский проспект будет переименована в «Турбоатом».

До сих пор станции метро в Харькове переименовывали в рамках декоммунизации.

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В 2016 году распоряжением председателя Харьковской ОГА переименовали станции «Маршала Жукова» («Дворец Спорта»), «Метростроителей им. Ващенко» («Метростроителей»), «Площадь Восстания» ( «Защитников Украины»), «Пролетарская» («Индустриальная»), «Советской Армии» («Армейская»).

В начале 2000-х гг. переименовывали станцию «Индустриальная» (на «Им. А. С. Масельского»).

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Теги: #метро харьковапогода в Харькове