В Харькове слониха пыталась зайти в детсад (видео)

Это уже не первая прогулка 44-летней слонихи, которая приехала в Харьков на гастроли.

В Харькове возле детского сада выгуляли слониху по имени Тич.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ее вывели на прогулку во двор местного цирка. Это уже не первая прогулка 44-летней слонихи, которая приехала в Харьков на гастроли. На прошлой неделе огромное животное неподалеку от жилых домов сняли горожане.

На этот раз слоновья прогулка изрядно удивила малышей из соседнего детсада. Его от здания цирка отделяет лишь небольшое ограждение. На нее и позарилась экзотическое животное.

На кадрах из соцсетей видно, как Тич дергает хоботом металлический забор.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое подобное решение в Украине.