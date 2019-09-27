Женщина демонстративно разделась перед охранником магазина (фото, видео)

Нет никаких данных о том, арестовали ли девушку или охранника за нарушение общественного порядка.

Жительнице Мехико пришлось снять с себя одежду, чтобы доказать охраннику, что она ничего не воровала.

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На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно, как женщина спорит с охранником, а затем на глазах последнего сбрасывает юбку. На курьез обратило внимание издание The Sun.

Затем она снимает с себя и топ. Из опубликованного ролика непонятно, по чьей инициативе женщина разделась - собственной или охранника.

#Video 🎥 |



Circula en Redes Sociales el momento en que presuntamente personal de seguridad de una plaza comercial en @TuAlcaldiaGAM le piden a una mujer una revisión y ella reacciona así 👇🏽👀 pic.twitter.com/3APPrG7ZFM — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 24, 2019

Ранее сотрудница магазина одежды в Англии заставила 47-летнего мужчину снять брюки, потому что заподозрила его в краже вещей.