Женщина демонстративно разделась перед охранником магазина (фото, видео)
Жительнице Мехико пришлось снять с себя одежду, чтобы доказать охраннику, что она ничего не воровала.
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На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно, как женщина спорит с охранником, а затем на глазах последнего сбрасывает юбку. На курьез обратило внимание издание The Sun.
Затем она снимает с себя и топ. Из опубликованного ролика непонятно, по чьей инициативе женщина разделась - собственной или охранника.
#Video 🎥 |— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 24, 2019
Circula en Redes Sociales el momento en que presuntamente personal de seguridad de una plaza comercial en @TuAlcaldiaGAM le piden a una mujer una revisión y ella reacciona así 👇🏽👀 pic.twitter.com/3APPrG7ZFM
Ранее сотрудница магазина одежды в Англии заставила 47-летнего мужчину снять брюки, потому что заподозрила его в краже вещей.