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Женщина демонстративно разделась перед охранником магазина (фото, видео)

12:06, 27 сентября 2019
Курьёзы
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Женщина разделась в магазине / Скриншот

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На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно, как женщина спорит с охранником, а затем на глазах последнего сбрасывает юбку. На курьез обратило внимание издание The Sun.

Затем она снимает с себя и топ. Из опубликованного ролика непонятно, по чьей инициативе женщина разделась - собственной или охранника.

Ранее сотрудница магазина одежды в Англии заставила 47-летнего мужчину снять брюки, потому что заподозрила его в краже вещей.

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