Настоящая любовь: звезда Pornhub ударила ножом любовника из-за ревности

Порноактриса схватила любовницу бойфренда и выбросила ее из дома.

В Лас-Вегасе порноактриса Шерил Мерфи, известная под псевдонимом Бриджет Пауэрс, ударила ножом любовника из-за ревности.

Об этом сообщает The Sun.

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По словам Мерфи, она пришла в дом своего бойфренда и застала в его постели неизвестную женщину. Из-за этого она накинулась на своего любовника с ножом.

По словам свидетельницы, женщина ворвалась в комнату с криком: «Я знала, что ты меня не любишь». Любовник проснулся лишь когда порноактриса нанесла ему удар, однако сначала не понял, что произошло. Позднее женщина схватила любовницу бойфренда и выбросила ее из дома.

Полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили на полу кухни нож для масла, испачканный кровью. Представителей правоохранительных органов вызвал сосед, услышавший крики.

Мерфи прославилась после многочисленных ролей в фильмах для взрослых. За 18 лет в индустрии она снялась в нескольких десятках картин.

Как сообщал УНИАН, в Испании начинающий актер скончался после кастинга в порнофильме.