В Испании начинающий актер умер после кастинга в порно
В Испании начинающий актер скончался после кастинга в порнофильме.
Об этом сообщает The Sun.
После кастинга на роскошной вилле 20-летний мужчина решил искупаться в бассейне, чтобы скоротать время в ожидании друга, пообещавшего забрать его после съемок.
Режиссеры обнаружили мужчину лежащим на дне бассейна. Когда тело актера вытащили из воды, он уже не дышал.
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Прибывшие на место происшествия медработники безрезультатно пытались вернуть мужчину к жизни.
Инцидент произошел в жилом комплексе в городе Майрена-дель-Альхарафе, расположенного неподалеку от Севильи.
Местная полиция начала расследование обстоятельств смерти мужчины, который, вероятно, работал официантом в баре.
Сотрудники правоохранительных органов предположили, что молодой человек утонул после перенесенного сердечного приступа, когда находился в бассейне. Они также ожидают результаты вскрытия и анализов, которые покажут, употреблял ли погибший наркотики или алкоголь перед съемками в порно.
Как сообщал УНИАН, в США к 20 годам тюрьмы приговорили украинку Елену Каличенко, которая снимала порноролики со своей двухлетней дочкой и посылала их своему 50-летнему бойфренду из США, риэлтору Джозефу Валерио.