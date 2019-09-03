В Испании начинающий актер умер после кастинга в порно

Предварительной причиной смерти врачи назвали сердечный приступ.

В Испании начинающий актер скончался после кастинга в порнофильме.

Об этом сообщает The Sun.

После кастинга на роскошной вилле 20-летний мужчина решил искупаться в бассейне, чтобы скоротать время в ожидании друга, пообещавшего забрать его после съемок.

Режиссеры обнаружили мужчину лежащим на дне бассейна. Когда тело актера вытащили из воды, он уже не дышал.

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Прибывшие на место происшествия медработники безрезультатно пытались вернуть мужчину к жизни.

Инцидент произошел в жилом комплексе в городе Майрена-дель-Альхарафе, расположенного неподалеку от Севильи.

Местная полиция начала расследование обстоятельств смерти мужчины, который, вероятно, работал официантом в баре.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что молодой человек утонул после перенесенного сердечного приступа, когда находился в бассейне. Они также ожидают результаты вскрытия и анализов, которые покажут, употреблял ли погибший наркотики или алкоголь перед съемками в порно.

Как сообщал УНИАН, в США к 20 годам тюрьмы приговорили украинку Елену Каличенко, которая снимала порноролики со своей двухлетней дочкой и посылала их своему 50-летнему бойфренду из США, риэлтору Джозефу Валерио.