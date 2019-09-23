В Харькове выгуливали слона (видео)
19:25, 23 сентября 2019Курьёзы
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Слониха приехала в город с гастролями цирка.
В Харькове прямо возле многоэтажек удивленные горожане сняли на видео слона.
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Громадное животное гуляло возле детского садика, с любопытством оглядывалось вокруг и размахивало хоботом.
Видео свидетели выложили в интернет.
Очень быстро выяснилось, что это не слон, а слониха. Зовут ее Тич, и приехала она на гастроли вместе с цирком.
Самое интересное – ее не потеряли и она не сбежала, ее просто выгуливали после долгого путешествия в Харьков.
Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое подобное решение в Украине.
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