В Харькове выгуливали слона (видео)

Слониха приехала в город с гастролями цирка.

В Харькове прямо возле многоэтажек удивленные горожане сняли на видео слона.

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Громадное животное гуляло возле детского садика, с любопытством оглядывалось вокруг и размахивало хоботом.

Видео свидетели выложили в интернет.

Очень быстро выяснилось, что это не слон, а слониха. Зовут ее Тич, и приехала она на гастроли вместе с цирком.

Самое интересное – ее не потеряли и она не сбежала, ее просто выгуливали после долгого путешествия в Харьков.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд города запретил использовать животных в одесском цирке. Это первое подобное решение в Украине.