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Сбежавший цирковой слон напугал жителей белорусской деревни (видео)

05:19, 08 сентября 2019
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. 

«Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон», — отметила пресс-секретарь. На место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор.

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Отмечается, что недалеко от места инцидента располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления. «Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища», — сообщили в МВД.

В результате никто не пострадал. В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов помогли вернуть животное в загон.

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Теги: #Беларусь#слон