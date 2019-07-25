"Голая мишень": американец устроил стрельбу из пейнтбольного ружья по обнаженным велосипедистам (видео)
11:37, 25 июля 2019Курьёзы
422 0
Личность нападавшего пытаются выяснить полицейские.
Некоторые участники решили не оголюватись полностью / скриншот видео ТСН
Американец стрелял из пейнтбольного ружья по участникам "голых" велогонок.
Читайте такжеВ африканском заповеднике нашли Шрама из «Короля льва» (фото)
Как говорится в сюжете ТСН, несколько десятков велосипедистов отправились на так называемую "голую" прогулку в американском Сент-Луисе.
Правда, разделись не все. Кое-кто ограничился нижним бельем, а другие даже покреативили и оделись в забавные костюмы. В парке неожиданно на дорогу выскочил мужчина с пейнтбольным ружьем и начал стрелять по велосипедистам резиновыми пулями с краской.
Личность нападавшего пытаются выяснить полицейские. О пострадавших сообщений пока не поступало.
Американец стрелял из пейнтбольного ружья по участникам голых велогонок
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter