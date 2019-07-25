"Голая мишень": американец устроил стрельбу из пейнтбольного ружья по обнаженным велосипедистам (видео)

Личность нападавшего пытаются выяснить полицейские.

Американец стрелял из пейнтбольного ружья по участникам "голых" велогонок.

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Как говорится в сюжете ТСН, несколько десятков велосипедистов отправились на так называемую "голую" прогулку в американском Сент-Луисе.

Правда, разделись не все. Кое-кто ограничился нижним бельем, а другие даже покреативили и оделись в забавные костюмы. В парке неожиданно на дорогу выскочил мужчина с пейнтбольным ружьем и начал стрелять по велосипедистам резиновыми пулями с краской.

Личность нападавшего пытаются выяснить полицейские. О пострадавших сообщений пока не поступало.