Зовут Зайка: в Харькове запечатлели мужчину с уточкой на поводке (видео)
12:28, 20 июня 2019Курьёзы
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Мужчина подобрал птицу на одном из рынков Харькова.
Мужчина обустроил для уточки место на балконе / фото: Комментарии.UA.Харьков
Житель харьковской многоэтажки завел себе уточку и выгуливает ее во дворе на поводке.
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Об этом сообщила в соцсетях одна из горожанок, передает «Комментарии.UA.Харьков».
По ее словам, во время прогулки с детьми на Салтовке она встретила мужчину с уточкой. Он гулял с птицей на поводке прямо во дворе жилого дома.
Мужчина рассказал, что уточку зовут Зайка. Он подобрал птицу на одном из рынков Харькова и обустроил для нее место на балконе. Теперь ежедневно выводит уточку на прогулку - прохожие часто останавливаются, рассматривают и расспрашивают.
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