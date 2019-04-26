Смотрит ленту и лайкает фото других обезьян: в США шимпанзе научили пользоваться Instagram (видео)
В США шимпанзе по прозвищу Сугрива стала звездой соцсетей после того, как работающий в зоозащитной организации хозяин обучил ее пользоваться смартфоном и создал аккаунт в Instagram. Видео доступно в профиле владельца питомца.
По словам владельца Сугривы, теперь она регулярно проводит время, листая ленту, причем в основном лайкает изображения других обезьян, пишет Realist.
Every night I go to bed thinking how I can help change the world and inspire people to love our beautiful wildlife and ecosystems! I’d legit take a bullet for any animal at any day and anytime that’s just how much I care for them ! Idk what kind of fire god set in my soul for animals but the love is deep and real ! I was placed on this earth for 1 thing and that’s exactly what I’ll do for the rest of my life ! Let’s all love one another and save the planet together as one ☝️ 🌎 @kodyantle TAG A ANIMAL LOVER ❤️
Стоит отметить, что Сугрива уже давно стала звездой соцсетей. Какое-то время назад ее владелец показывал, как она обращается со шлемом виртуальной реальности.
«Сугрива выступает не только в роли потребителя информационных услуг, но и сама формирует свой отпечаток в инфопотоке. И действует Сугрива совершенно осмысленно. Она явно понимает смысл Instagram, выбирает интересные для себя снимки и лайкает лучшие», - отмечают в сети.
Как сообщал УНИАН, ранее американская певица Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram, сместив с этой позиции свою коллегу Селену Гомес.