Смотрит ленту и лайкает фото других обезьян: в США шимпанзе научили пользоваться Instagram (видео)

Обезьяна Сугрива выбирает интересные для себя снимки и лайкает лучшие.

В США шимпанзе по прозвищу Сугрива стала звездой соцсетей после того, как работающий в зоозащитной организации хозяин обучил ее пользоваться смартфоном и создал аккаунт в Instagram. Видео доступно в профиле владельца питомца.

По словам владельца Сугривы, теперь она регулярно проводит время, листая ленту, причем в основном лайкает изображения других обезьян, пишет Realist.

Стоит отметить, что Сугрива уже давно стала звездой соцсетей. Какое-то время назад ее владелец показывал, как она обращается со шлемом виртуальной реальности.

«Сугрива выступает не только в роли потребителя информационных услуг, но и сама формирует свой отпечаток в инфопотоке. И действует Сугрива совершенно осмысленно. Она явно понимает смысл Instagram, выбирает интересные для себя снимки и лайкает лучшие», - отмечают в сети.

Как сообщал УНИАН, ранее американская певица Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram, сместив с этой позиции свою коллегу Селену Гомес.