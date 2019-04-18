Тимошенко показала свое лицо, когда ей позвонил робот Порошенко (фото)

Робот голосом президента Петра Порошенко призывает голосовать за него во втором туре выборов. Об этом написала в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", - написала она.

Ранее украинцы начали сообщать в соцсетях, что получают телефонные звонки, в которых им проигрывается запись обращения Петра Порошенко. Президент Украины просит прийти на выборы 21 апреля и поддержать его курс. В штабе Порошенко подтвердили, что используют «звонок президента» избирателям.

Как сообщал УНИАН, большинство пользователей иронизируют на эту тему, как и Тимошенко, но некоторые демонстрируют озабоченность тем, что их личные телефонные номера оказались в распоряжении штаба одного из кандидатов в президенты.