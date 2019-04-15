В США за 4 минуты пересказали все сезоны «Игры престолов» в стихах (видео)
Ведущий The Late Late Show with James Corden всего за 4 минуты и в стихах пересказал все семь предыдущих сезонов «Игры престолов». При этом, он перечислил все ключевые события в популярном сериале: от смерти Неда Старка до превращения одного из драконов в живого мертвеца.
По словам Кордена, стих перед заключительным сезоном сериала написал один из авторов шоу, который никогда не видел «Игры престолов». Поэтому команда встала перед выбором: найти другого автора или заставить этого пересмотреть все серии.
«Поэтому мы поступили наиболее логично и закрыли его в комнате с сериалом», - сказал Корден.
Смотрите на УНИАН эпизод The Late Late Show with James Corden со стихом об «Игре престолов» с переводом на украинском языке. Внимание всем, кто не видел предыдущих сезонов сериала! Видео содержит многочисленные спойлеры!