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В попытке установить мировой рекорд музыкант пел более четырех суток подряд (видео)

14:22, 04 апреля 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пел исполнитель в одном из парков столицы Доминиканы – города Санто-Доминго. Круглосуточно его поддерживали сотни поклонников.

Побил ли Карлос Силвер рекорд, представители Книги рекордов Гиннеса пока сказать не могут. Мол, надо посмотреть 105 часов видеозаписей и опросить свидетелей, чтобы убедиться, что пение не прерывалось.

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Теги: #рекорд