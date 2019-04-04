В попытке установить мировой рекорд музыкант пел более четырех суток подряд (видео)
14:22, 04 апреля 2019Курьёзы
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Пел исполнитель в одном из парков столицы Доминиканы – города Санто-Доминго.
Доминиканский музыкант попытался установить мировой рекорд – петь более четырех суток подряд.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Пел исполнитель в одном из парков столицы Доминиканы – города Санто-Доминго. Круглосуточно его поддерживали сотни поклонников.
Побил ли Карлос Силвер рекорд, представители Книги рекордов Гиннеса пока сказать не могут. Мол, надо посмотреть 105 часов видеозаписей и опросить свидетелей, чтобы убедиться, что пение не прерывалось.
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