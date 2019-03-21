В Ивано-Франковске мужчина украл игрушки из секс-шопа на 3 тысячи гривень (видео)

В магазине подозревают: он пришел вместе с сообщницей.

13 марта из ивано-франковского секс-шопа неизвестный мужчина похитил анальную вибровтулку премиум-класса, шуточную игрушку "писюн-попрыгун" и еще несколько мелочей.

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19 марта видео кражи опубликовали работники интим-бутика в Facebook.

На записи видно, как мужчина разглядывает товары, а потом впопыхах прячет их под куртку. В этот момент продавцы были заняты другой клиенткой - в магазине подозревают, что она могла быть сообщницей вора.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УКУ. Личность подозреваемого правоохранители устанавливают. Стоимость похищенного – 3000 гривень, передает Курс.