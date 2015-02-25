В центре Лондона появится бар с совами

В лондонском торгово-развлекательном районе Сохо 19 марта откроется бар с совами. Об этом сообщается на официальном сайте заведения. Местоположение заведения держится в тайне, однако известно, что в нем будет жить шесть птиц, которые составят компанию посетителям, передает Lenta.ru.

Новость о скором появление в Лондоне совиного бара вызвала неоднозначную реакцию среди британских пользователей интернета. 24 февраля на сайте Change.org была опубликована петиция против открытия бара и негуманного отношения к совам. За сутки под документом свои подпись поставили более двух тысяч человек.

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Инициатор петиции Сара Стэффорд (Sarah Stafford) написала, что совы будут страдать от постоянного шума в баре, так как их уши слишком чувствительны. «Разумеется, многие люди хотели бы получить познакомиться с этими птицами лично, однако есть много мест, где можно сделать это в безопасной для сов среде? не подвергая их стрессу», — заявила Стэффорд.

На официальном сайте бара отмечается, что он проработает в британской столице всего неделю с 19 по 25 марта. После этого сов увезут из Лондона. Отмечается, что среди птиц будет победительница мирового конкурса красоты среди сов по кличке Hootie («Красотка»). Свое желание стать гостями бара на сайте заведения выразили уже почти 45 тысяч человек.