В США из канализации достали стадо морских коров
02:59, 25 февраля 2015Курьёзы
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Девятнадцать ламантинов застряли в канализации во Флориде.
Девятнадцать ламантинов застряли в канализации во Флориде / ianimal.ru
Оставить воды Атлантики вокруг мыса Канаверал и отправиться в путешествие по водопроводу морских коров заставил холод, говорится в сюжете ТСН.
Животные преодолели 25 километров в поисках теплой воды. Однако с узкой канализации стадо 5-метровых ламантинов, каждый весом в полтонны, выбраться уже не смог.
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Экологи нашли их случайно, а спасательная бригада всю ночь вырезала коров из металлической трубы и строительным краном переправляла в бассейн.
Уже на рассвете ламантинов выпустили обратно в океан.
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