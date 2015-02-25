В США из канализации достали стадо морских коров

Оставить воды Атлантики вокруг мыса Канаверал и отправиться в путешествие по водопроводу морских коров заставил холод, говорится в сюжете ТСН.

Животные преодолели 25 километров в поисках теплой воды. Однако с узкой канализации стадо 5-метровых ламантинов, каждый весом в полтонны, выбраться уже не смог.

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Экологи нашли их случайно, а спасательная бригада всю ночь вырезала коров из металлической трубы и строительным краном переправляла в бассейн.

Уже на рассвете ламантинов выпустили обратно в океан.