В Германии садовник перед смертью послал своим врагам посылки с бомбами (видео)
В Германии 59-летний садовод Бернхард Грауманн перед смертью отправил посылки с взрывными устройствами своим врагам.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.
Бернхард Грауманн из маленького городка Мехлинген в западной Германии умер в ночь на 1 марта в своем доме.
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Ранее в этот день в соседнем городе Энкенбах-Альсенборн в результате спланированного взрыва погиб 64-летний врач, который лечил Грауманна. По данным полиции, врач поднял замаскированное взрывное устройство, оставленное у дверей его дома.
Меньше чем за 10 километров в городе Оттерберг 3 марта произошел другой взрыв. Взрывчатку замаскировали в дровах, которыми протапливали в доме. В результате ранения получили женщина с дочкой.
В настоящее время полиция устанавливает личности тех, кто общался с Грауманном, чтобы выяснить, были ли еще посылки с бомбами.