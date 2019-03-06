В Германии садовник перед смертью послал своим врагам посылки с бомбами (видео)

Сейчас полиция устанавливает личности тех, кто общался с Грауманном, чтобы выяснить, были ли еще посылки с бомбами.

В Германии 59-летний садовод Бернхард Грауманн перед смертью отправил посылки с взрывными устройствами своим врагам.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Бернхард Грауманн из маленького городка Мехлинген в западной Германии умер в ночь на 1 марта в своем доме.

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Ранее в этот день в соседнем городе Энкенбах-Альсенборн в результате спланированного взрыва погиб 64-летний врач, который лечил Грауманна. По данным полиции, врач поднял замаскированное взрывное устройство, оставленное у дверей его дома.

Меньше чем за 10 километров в городе Оттерберг 3 марта произошел другой взрыв. Взрывчатку замаскировали в дровах, которыми протапливали в доме. В результате ранения получили женщина с дочкой.

В настоящее время полиция устанавливает личности тех, кто общался с Грауманном, чтобы выяснить, были ли еще посылки с бомбами.