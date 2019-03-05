В бикини на снегу: в Румынии провели необычные зимние соревнования среди девушек (видео)

Победительница соревнований получила недельную путевку на отдых на французском горнолыжном курорте.

В Румынии провели необычные спортивные соревнования "Мисс бикини".

Как говорится в сюжете ТСН, полтора десятков участниц проехались лыжной трассой в одних только купальниках.

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Соревнования состояли из нескольких этапов: в первом участницам предложили съехать с горы на лыжах или сноуборде. Во втором - забросить в корзину баскетбольный мяч и выполнить элемент популярного танца. А в третьем - спуститься с горы на резиновом колесе и сбить гигантские кегли.

За участницами в купальниках наблюдали тепло одетые зрители. Впрочем, девушки холода не чувствовали. Говорят, их грели адреналин и физические упражнения.

Победительница соревнований получила недельную путевку на отдых на французском горнолыжном курорте.