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Ловила момент: сети рассмешила девушка в Одессе в откровенном купальнике (фото)

13:01, 03 сентября 2018
Курьёзы
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Девушка предстала на фоне интересной надписи / фото facebook.com/radiosad

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Украинский журналист Сергей Осадчук запечатлел девушку в Одессе в очень откровенном купальнике и выложил фото на своей странице в Facebook. Так, героиня кадра стоит на фоне надписи "Життя - це момент. Живи".

Фотография очень понравилась пользователям сети.

Как сообщал УНИАН, в Борисполе Киевской области девушка разделась догола прямо в отделении одного из украинских банков.

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Теги: #Одесса#фото