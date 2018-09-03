Ловила момент: сети рассмешила девушка в Одессе в откровенном купальнике (фото)
13:01, 03 сентября 2018Курьёзы
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По словам журналиста, фото с девушкой - с глубоким смыслом.
Девушка предстала на фоне интересной надписи / фото facebook.com/radiosad
Для некоторых купальный сезон продолжается, несмотря на то, что за окном - календарная осень.
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Украинский журналист Сергей Осадчук запечатлел девушку в Одессе в очень откровенном купальнике и выложил фото на своей странице в Facebook. Так, героиня кадра стоит на фоне надписи "Життя - це момент. Живи".
Фотография очень понравилась пользователям сети.
Как сообщал УНИАН, в Борисполе Киевской области девушка разделась догола прямо в отделении одного из украинских банков.
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