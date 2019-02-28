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В сети "гуляют" ролики со странным поведением Порошенко: сорвал шапку и ущипнул за нос (видео)

13:42, 28 февраля 2019
Курьёзы
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Пользователи сетей шокированы видео с президентом / Скриншот

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Их на своей странице в Facebook выложила журналистка Татьяна Высоцкая. На первом видео глава государства в ходе встречи с людьми в Запорожье по неизвестным причинам сорвал шапку с девушки.

На другом аккаунте Порошенко хватает за нос мужчину двумя пальцами. Но при этом улыбается.

"На новом видео, снятом ранее инцидента с девушкой (с шапкой, - УНИАН.), Петр Порошенко, проходя вдоль выстроившихся перед ним избирателей, хватает одного мужа за нос", - написала журналистка.

"Оно меня удивило еще больше, чем предыдущее. Ибо свидетельствует о том, что неуважение к людям со стороны президента является систематическим явлением", - добавила она.

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Теги: #курьезы#видео#Петр Порошенко