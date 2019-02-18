СМИ: Япония выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе США

"Неформально" попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "в ответ на просьбу Вашингтона", сообщает японская газета "Асахи симбун" со ссылкой на источник в японском правительстве.

Власти США, по данным газеты, "неформально" попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Абэ выдвинул кандидатуру Трампа осенью за диалог с Северной Кореей, сообщает газета. Заявки на выдвижение на Нобелевскую премию принимались до февраля.

Напомним, Нобелевскую премию мира 2018 года получили Дэнис Муквеге и Надя Мурад за вклад в борьбу с сексуальным насилием. Однако букмекеры считали, что больше всего шансов получить эту премию были у лидеров КНДР Ким Чен Ына и Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также самого Трампа за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.