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СМИ: Япония выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе США

01:18, 18 февраля 2019
Курьёзы
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Дональд Трамп / REUTERS

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "в ответ на просьбу Вашингтона", сообщает японская газета "Асахи симбун" со ссылкой на источник в японском правительстве.

Власти США, по данным газеты, "неформально" попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Абэ выдвинул кандидатуру Трампа осенью за диалог с Северной Кореей, сообщает газета. Заявки на выдвижение на Нобелевскую премию принимались до февраля. 

Напомним, Нобелевскую премию мира 2018 года получили Дэнис Муквеге и Надя Мурад за вклад в борьбу с сексуальным насилием. Однако букмекеры считали, что больше всего шансов получить эту премию были у лидеров КНДР Ким Чен Ына и Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также самого Трампа за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Теги: #Трамп#Нобелевская премия